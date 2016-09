Jukka Latvala KiPan pelinjohtajaksi

Jukka Latvala on Kiteen Pallon miesten superpesisjoukkueen uusi pelinjohtaja. Jyväskylän Kirissä kaksi edellistä kautta pelannut Latvala, 41, on tehnyt KiPan kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

Koskenkorvan Urheilijoissa superpesispelinsä 20 vuotta sitten aloittanut Latvala ei ole Kiteellä uusi tuttavuus. Hän pelasi Kiteen Pallon superpesisjoukkueessa vuonna 2014.

– Peliurani on ohi. Tulen Kiteelle nöyrin mielin. Kiteellä on nuori ja erittäin kehityskelpoinen joukkue, jolla on mahdollisuuksia vaikka mihin, päättyneellä kaudella pelaamisen ohella Kirin A-poikien joukkueen peliä johtanut Latvala sanoo.

Latvala uskoo tuovansa uudenlaista asennetta ja näkökulmaa Kiteen Pallon nuoreen joukkueeseen.

– Länsi- ja Itä-Suomessa on erilaisia näkemyksiä pesäpallon pelaamisesta. Ne yhdistämällä tulee hyvä lopputulos, Latvala toteaa.

Kiteen Pallo on hankkinut uuden lyöjäjokerin Tampereelta. Mansen ykköspesisjoukkueelle 1+47 juoksua viime kaudella lyönyt Tommi Malinen, 29, on tehnyt KiPan kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

– Parhaat pelivuoteni ovat edessäpäin, Hämeenlinnan Paukun kasvatti Malinen uskoo.

Kiteen Pallo sijoittui tämän kauden superpesiksen runkosarjassa kahdeksanneksi.

– Tulevan kauden virallista tavoitetta ei ole vielä asetettu, mutta tähtäämme kuluvaa kautta korkeammalle, KiPan puheenjohtaja Veini Haapasalo ja varapuheenjohtaja Seppo Hakulinen toteavat.

Kiteen Pallolla on ensi kaudeksi sopimus 11 pelaajan kanssa.