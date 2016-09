Maalipyssy Tero Tiitu EräViikinkien takalinjoille

Joensuulaislähtöinen maajoukkuepelaaja Tero Tiitu on tehnyt yksivuotisen sopimuksen Salibandyliigassa pelaavan uuden helsinkiläisen fuusioseuran EräViikinkien kanssa. 34-vuotias Tiitu on pelannut urallaan lähinnä hyökkääjänä, mutta EräViikingeissä häntä on kaavailtu puolustajan tontille.

– Rooli puolustajana sujuu myös ja se palvelee tulevalla kaudella parhaiten sekä EräViikkareita että maajoukkuetta, Tiitu kertoo tiedotteessa.

Tiitu on tehnyt liigan 476 ottelussa 428 maalia. SM-kultaa Tiitu on juhlinut kuudesti. Suomessa hän on pelannut aiemmin SSV:ssä, Josbassa ja Oilersissa.

Maajoukkueessa Tiitu on voittanut kaksi maailmanmestaruutta. Hän on 120 osumallaan sinivalkoisten kautta aikojen paras maalintekijä.