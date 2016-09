Sentteri uupuu, mutta ei syytä huoleen

Koripallokausi lähenee päivä päivältä, mutta Joensuun Katajan joukkueesta puuttuu vielä tärkeä palanen eli iso pelaaja. Vahvistusta etsitään koko ajan ja pari kertaa on jo käynyt lähellä.

Ensimmäinen ehdokas sai kuitenkin mahdollisuuden kokeilla siipiään NBA-liigassa, joten luonnollisesti Kataja jäi tuolloin kakkoseksi.

– Pienistä asioista on jäänyt kiinni, eikä välttämättä puhuta edes rahasta, Katajan toiminnanjohtaja Riku Tapio totesi.

Tapio korosti, että seurassa ei ole paniikki päällä, vaikka Mestarien liigan ensimmäiseen kotikarsintaotteluun on aikaa enää kahdeksan päivää.

– Emme ole lainkaan huolissamme. Yritämme maksimoida tuloksen eli saada niin hyvän pelaajan, mitä meidän rahoilla on mahdollista. Tarkoituksemme on onnistua kerralla. Senttereitä kyllä löytyy, mutta emme ota tänne mitä tahansa kaveria.

Jälleen on eräs sopimustarjous vetämässä.

– Odotamme siihen vastausta maanantain aamupäivään mennessä, Tapio kertoi sunnuntaina.

Seuralla on tarkoitus ottaa myös viides ulkomaalaispelaaja, mutta vasta kun sentteri on löytynyt. Tällä hetkellä Katajalla on sopimukset amerikkalaisten Byron Wesleyn ja Joey Kingin sekä kanadalaisen Daniel Mullingsin kanssa.