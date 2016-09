Jyväskylän Kiri saa paikan miesten Ykköspesiksestä

Ilman superpesislisenssiä jääneen Jyväskylän Kirin edustusjoukkue pelaa ensi kaudella miesten Ykköspesiksessä. Seura haki sarjapaikkaa annetun määräajan puitteissa ja kilpailun johtoryhmä hyväksyi anomuksen.

Kirin tilalla Superpesiksessä pelaa Alajärven Ankkurit, joka on ilmoittanut ottavansa paikan vastaan.

– Molempien seurojen tulee täyttää vielä kyseisten sarjatasojen lisenssiehdot, Pesäpalloliiton kilpailupäällikkö Mika Helminen huomauttaa.

Vuonna 1930 perustettu Jyväskylän Kiri on yksi maamme perinteisimmistä pesäpalloseuroista, jonka värit on nähty 63 kauden ajan pääsarjatasolla. Kiri on voittanut historian saatossa 21 SM-mitalia, joista seitsemän on kultaisia.