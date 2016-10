Juhani Tamminen raivostui kirjansa arvostelusta – lue "Aurinkokuninkaan" vastine ja alkuperäinen kirja-arvio

Arviosta suuttuneen Juhani Tammisen vastine kirjoitukseen julkaistiin lauantaina Karjalaisen mielipidesivulla. Tässä Tammisen vastine kokonaisuudessaan:

Pelkästään henkilöhyökkäys, ei kirja-arvostelu

Toimittaja Outi Poikosen ”Liikaa Tammisen näköinen kirja” (24.9.) on silmitön henkilöhyökkäys eikä kirja-arvostelu uusimmasta kirjastani Tami – 50 vuotta jääkiekon ammattilaisena. Tämä ”sopivasti” aikakautena, jolloin kaikilla yhteiskunnan tasoilla pyritään vihapuheesta ja sen lietsomisesta eroon!

Torstain Iltalehden kansi ”Häirikkö piinasi Sipilän vaimoa” antanee toimittaja Poikosellekin ajattelemisen aihetta – toivon niin! Olen ollut kyseisten soittojen vastaanottajana aamuyöstä riittävän monta kertaa, joten tiedän, mistä puhun – Poikonen henkilövihassaan ilmiselvästi taas ei!

Kirjan faktat tarkistaa koneistoni, onhan kaikki kirjani tehty joukkueena! Minulla on tarinat, eletty elämä ja tarkat leikekirjat, videonauhat ja muut dokumentit. Toimittajapartnerini Osku Valtonen kirjoittaa sanelusta puhtaaksi, kustantaja Docendon Heli Bergius, kansainvälisesti (USA) kouliintunut huippuosaaja, tarkistaa tekstin ja Docendon oikolukija hoitaa loput.

Siinä on projektimme ”pelikirja”, jota toimittaja Poikonen arvioi seuraavasti: ”Tami – 50 vuotta jääkiekon ammattilaisena on menty siitä, mistä aita matalin.”

Väite loukkaa minua ja joukkuettani. Vertaus Curre Lindströmiin ontuu samalla tavalla. Oma urani, 50 vuotta kiekkoammattilaisena, kestää vertailun, uskokaa tai älkää.

Vieraskoreudesta pääsin eroon viimeistään Lushnikissa 17.12.1971 (Fin–Rus 4–2 (omat tehot 2+1) ja ruotsalaisesta koreudesta keväällä 1970, kun olin avittamassa avausmaalin kera ensimmäistä Ruotsi-voittoa MM-jäillä – Fin–Swe 3–1; omat tehot 0+1.

Tähän kun lisään, että kyseessä on juhlateos, 12. kirjani. Ensimmäinen Suuri Jääkiekkoteos ilmestyi vuonna 1979!

Tähän mennessä kirjoittamiani kirjoja on myyty 150 000 kappaletta, suurimpana hittinä Aurinkokuningas, jota on myyty yli 70 000!

Siinä ”vähäiset ” näytöt MME Poikosen edelleen irvittäväksi ja vihapuheen alkuaineeksi pimeneviin iltoihin sinne Pohjois-Karjalaan.

Arvoisa Outi, emme ole koskaan tavanneet, et tullut infoon Helsingissä 22.9., vaikka lehtesi oli kutsuttu. Paikalla oli täysi tupa, kaikki johtavat mediat ja ”creme de la creme” herrat Pekkarinen, Stubb, Ketola, Rantasila, Riihiranta ja muita VIP- ja median huippuja. He, lähes 100 henkeä, antoivat sen arvovallan ja valovoiman, jonka julkistamistilaisuus ansaitsi, samoin kummankin aamuteeveen suorat lähetykset.

Miksi ihmeessä siellä MTV:ssä, Ylellä tai HS:ssä ei puhuttu tai kirjoitettu Sinun tyylilläsi?

Koska MTV3:n kisastudioissa (Tami Corner) olen tottunut pelkistämään, teen sen nytkin MME Poikosen niin sanotusta kirja-arvostelusta. Kyseessä ei ole kirja-arvostelu, kyseessä on henkilöhyökkäys ja vielä alatyylinen.

Pelaajilleni (coach since 1982) ja oppilailleni (liikunnan vanhempi lehtori since 1974 / Helsingin yliopisto) olen opettanut seuraavaa: ”Asenne alussa ratkaisee lopputuloksen!”

Niin tässäkin tapauksessa. MME Poikonen ei tullut tiedotustilaisuuteen, vaikka oli lehtensä kautta saanut kutsun, ja luettuani hänen kritiikkinsä ja siinä olevat virheet, epäilen vahvasti, että on edes lukenut koko kirjaa.

Juhani Tamminen

Lion # 79, 12 kirjaa tehnyt koulutusyrittäjä

Karjalaisessa 23. syyskuuta julkaistu kirja-arvio: Arvio: Juhani Tammisen kirja on liikaa hänen itsensä näköinen