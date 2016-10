Katajan luistelijat liukuivat kauniisti Syyspiruetit-kutsukilpailussa

Joensuun Katajan yksinluistelun Syyspiruetit-kutsukilpailu keräsi Mehtimäen jäähalliin 90 taitoluistelijaa.

Katajan luistelivat panostavat viikonloppuna varmuuden löytämiseen.

– Varmuuden hakeminen vaikeisiin hyppyihin ja ohjelman kokonaisuuden hallitseminen ovat alkukauden teemoja. Lisäksi luistelijoiden kanssa panostetaan nyt siihen, että esitys mentäisiin läpi kovalla vauhdilla, avasi Katajan yksilöluistelun vastuuvalmentaja Anette Henttu alkukauden painopisteitä.

Kotikisojen avauspäivä sujui valmentajan näkövinkkelistä joensuulaisilta positiivisin sävyin.

– Kotikisa on tytöille usein aika vaikea paikka, kun on paljon tuttuja katsomassa. Tänään on kuitenkin saatu aika paljon hyviä ja varmoja suorituksia, Henttu iloitsi.

