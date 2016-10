Latvala nelossijalta MM-rallin viimeiselle erikoiskokeelle

Jari-Matti Latvala sai autonsa jarrut mieleiseensä kuntoon Korsikan rallin päätöspäivään, mutta Volkswagenin säädöt eivät ole vieläkään täysin Latvalan mieleen.

- Auto aliohjautuu vähän, Latvala kertoi MM-sarjan radiolle.

Latvala ajoi kisan pisimmällä erikoiskokeella, 53,78 kilometrin mittaisella 9. erikoiskokeella kaukana kärkivauhdista. Eilen puuhun osunut britti Kris Meeke ajoi suvereenin pohja-ajan, josta Latvala jäi 39 sekuntia. Meeke kukisti kaikki muut kärkikuljettajat yli puolella minuutilla.

Latvala on MM-rallissa neljäntenä ennen viimeistä erikoiskoetta.

Kisaa johtaa hallitseva maailmanmestari Sebastien Ogier. Ranskalaisella on 43,8 sekunnin johto Thierry Neuvilleen. Andreas Mikkelsen on kolmantena 1.11,1 kärjestä. Latvala on 24 sekunnin päässä Mikkelsenistä.