Takavuosien supertähti Hannu Manninen on palaamassa tosissaan kilpaladuille

Pitkähkö langanohut hiihtäjä hakkaa wassbergia kuin viimeistä päivää. Päässä on ahdistava maski, jonka välistä hikipisarat putoilevat matolle. Matto on inhottava vastustaja. Se vie voiton hiihtäjästä jokaikinen kerta. Ennemmin tai myöhemmin. Tässä tapauksessa myöhemmin.

– En ole tyytyväinen, Hannu Manninen puuskuttaa Keskisuomalaiselle saatuaan, itse asiassa melko nopeasti, hengityksensä tasaantumaan reilun puolen tunnin urakan jälkeen.

Manninen, 38, on erikoinen mies Kihun mattotestissä. Yhdistetyn takavuosien supertähdellä ei periaatteessa ole enää mitään tarvetta olla kiduttamassa itseään matolla. Keväällä hän kävi kuitenkin pr-mielessä Taivalkoskella SM-kisoissa ja paluu konkretisoitui heinäkuussa, kun hänen FIS-korttinsa aktivoitiin. Kisakarenssi Mannisella päättyy näinä päivinä.

– Itselläkin on tullut treenatessa mieleen, että pitikö sitä vielä tällainen keksiä, Manninen naurahtaa.

Niin. Kesällä 2011 uran piti loppua, eikä Manninen tuolloin jäänyt todellakaan tyhjän päälle. Nummelassa asuvalla Mannisella on kolme poikaa ja liikennelentäjän ura.

– Aika kuluisi kyllä muutenkin. Mutta ehkä tämä on vain asia, josta saan nautintoa.

Nautintonsa kullakin, voisi todeta, kun katsoi Mannisen tuskaa brutaalissa mattotestissä.

Mannisen paluu on erittäin mielenkiintoinen. Selvää on, että muutaman vuoden tauon jälkeen takamatka kansainväliselle tasolle on pitkä, mutta ei millään tavalla mahdoton.

– Tavoitteen asettaminen on ollut hieman vaikeaa, mutta pyrin kuitenkin siihen, että pääsen kiilaamaan maajoukkueen väliin ja jopa edellekin. Haluan päästä vielä kokemaan kansainvälisen ilmapiirin. On kiehtova ajatus, jos ulkomaalaiset kilpakaverit ajattelevat, että eikö tuosta millään pääse eroon, Manninen lähettää virnistäen terveisiä esimerkiksi Norjan Magnus Moanille ja Håvard Klemetsenille.

Manninen on siis tulossa tosissaan takaisin, mutta haudanvakavasti hän ei silti ole liikkeellä.

– Sellaista oloa ei kuitenkaan tullut, että haluaisin enää tehdä tätä ammattimaisesti. Mennään perheen ja työn ehdoilla. Siihen nähden olen aika hyvin pystynyt harjoittelemaan.

Mannisen nykykunnosta sai aika hyvän kuvan Kihun matolla. Pitkään rovaniemeläiskasvatin rullahiihto näytti helpohkolta, mutta vauhdin kasvaessa ja maitohappojen lisääntyessä tuskan kestämisen rajat tulivat kuitenkin aika nopeasti vastaan. Suomen nykyhuipuista Ilkka Herola on viihtynyt matolla minuutin pitempään.

– Uskon, että hyvään matkavauhtiin pystyn jo nyt, mutta suorituskyky ei ole vielä niin hyvällä tasolla kuin pitäisi olla siinä vaiheessa, kun sijoituksia aletaan ratkoa. Sen eteen pitää vielä tehdä kovia treenejä, Manninen arvioi.