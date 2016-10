Katajan naiset lupaavat kaudelta vauhdikasta viihdettä

Naisten koripallon I divisioona käynnistyy Joensuun urheilutalossa tulevana sunnuntaina.

Joensuun Kataja lähtee ennakkoluulottomasti tavoittelemaan paikkaa pudotuspeleistä eli pääsyä runkosarjassa neljän parhaan joukkoon.

– Kahtena edelliskautena olemme olleet viidensiä samoilla voitto- ja tappiosuhteilla. Turha tässä on lähteä viidettä sijaa kurottelemaan, päävalmentajana kolmannen kautensa Katajan peräsimessä aloittava Antti Halonen kertoo.

Katajan joukkue on harjoitellut kuluvan kesän hyvin. Valmentaja on tyytyväinen pelaajien työmoraaliin ja kuntoon. Pieni huolenaihe on materiaalin kapeus eli pelaajarinki on kohtuullisen pieni.

– Lähtijöitä oli tulijoita enemmän. Pelaajasopimuksia on kymmenen, heidän lisäksi treeneissä käy pari juniori-ikäistä tyttöä, Halonen sanoo.

Vauhdikasta viihdettä, sitä Halonen lupaa myös sunnuntaina alkavalta kaudelta. Eli Kataja jatkaa valitsemallaan tiellä. Palloa tuodaan ylös vauhdilla ja tempo pidetään korkealla. Myös ylhäältä lähtevä puolustus kuuluu yhä Halosen teeseihin.

– Pyrimme juoksemaan koko ajan kenttää. Aivan koko aikaa emme prässää ylhäältä, se on vielä kehitysvaiheessa, mutta olemme aktiivisempia kuin viime kaudella.

Maakunnan talvilajien naisjoukkueista Kataja pelaa korkeimmalla sarjatasolla.

Aiempina kausina kotipeleihin pääsi ilmaiseksi, mutta nyt tapahtumat ovat maksullisia. Pääsylippujen hinnat ovat tosin kohtuulliset viisi ja kolme euroa.

Miksi Katajan naisjoukkuetta kannattaa tulla katsomaan?

– Siksi, että tytöt jättävät kentälle kaikkensa, Halonen kehuu hyvän yhteishengen omaavaa joukkuettaan.

Naisten koripallon divariavaus Kataja–Tampereen Pyrintö sunnuntaina Joensuun urheilutalossa klo 13.