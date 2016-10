Rafael jättää FC Lahden

Brasilialaishyökkääjä Rafael ei jatka jalkapalloliigan FC Lahdessa enää ensi kaudella. Lahtelaisseura aikoo auttaa joukkueen pitkäaikaista tähteä löytämään siviilityöpaikan.

Rafael, 38, on pelannut FC Lahdessa kaudesta 2005 ja hänestä on tullut lahtelaisyleisön suursuosikki. Rafael on tehnyt seuralle 136 maalia, joista 99 liigassa. Hän onkin Suomen pääsarjassa seitsemänneksi eniten maaleja tehnyt pelaaja.

- Kävimme "Rafun" kanssa tänään keskustelun hänen tulevaisuudestaan ja seura haluaa auttaa häntä löytämään hyvän siviilityön kauden päätteeksi. Olemmekin laittaneet verkkoja vesille kumppaneillemme, jotta löytäisimme hienolle miehelle hyvän työpaikan, FC Lahden toimitusjohtaja Tomi Honkanen kertoi seuran verkkosivuilla.

Tällä kaudella Rafael on pelannut 14 liigaottelua ja tehnyt yhden maalin.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 17.21: Rafael ei ole ilmoittanut lopettavansa peliuraansa.