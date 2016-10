Islanti ei odota Suomesta helppoa saalista MM-karsinnassa

Suomi ja Islanti tekevät torstaina historiaa maiden välisissä jalkapallosuhteissa, sillä MM-karsintaottelu on niiden ensimmäinen kohtaaminen arvoturnauskarsinnoissa.

Arvoturnausdebyytti olisi ollut syytä tehdä jo ajat sitten, jos Suomen osalta asiaa miettii. Karsintahistoriansa ensimmäiset viisi vuosikymmentä maanosan pikkuisten joukossa viettänyt Islanti kun on viime vuosina noussut Euroopan kärjen tuntumaan.

Totta se teki arvoturnausunelmastaan tämän kesän EM-kisoissa. Eikä siinä kaikki: sinnikäs joukkue, upeiden kannattajiensa avulla, rutisti alkulohkosta jatkoon ja pudotti sitten Englannin jatkosta.

Pelit Ranskassa päättyivät puolivälierässä kisaisäntien käsittelyssä. Paikka kahdeksan parhaan joukkoon kuitenkin palkitsi paitsi fanit myös Islannissa tehdyn systemaattisen työn pienen kansakunnan nostamisessa Euroopan jalkapallokartalle.

”Haluavat pilata juhlamme”

”Islannin ihmeen” yhtenä rakentajana oli ruotsalaisvalmentaja Lars Lagerbäck, joka jätti maajoukkueen EM-kisojen jälkeen. Lagerbäckin aisaparina ollut Heimir Hallgrimsson on nyt täysvastuussa.

MM-karsinnat se avasi 1-1-tasapelillä Ukrainan kanssa. Nyt Suomea vastaan Islanti on sille vähemmän tutussa roolissa: suosikkina.

- Emme odota helppoa voittoa. Suomella on hyvä puolustus, ja se pystyy hallitsemaan palloa ja syöttämään hyvin. On paljon juttuja, joita on varottava heitä vastaan pelatessa, Hallgrimsson toteaa.

- Suomi tuntee meidät nyt paremmin. He taistelevat, haluavat pilata juhlamme (ensimmäisessä kotipelissä EM-kisojen jälkeen). Joukkueen sisällä emme katso olevamme suosikkeja tähän peliin, sellaiset puheet tulevat muualta, kapteeni Aron Gunnarsson täydentää.

Hammaslääkärinäkin leipää tienannut luotsi Hallgrimsson tuntee hyvin Suomen päävalmentajan Hans Backen (”hän on upea tyyppi”), ja uskoo Suomellakin olevan saumoja omaan ihmeeseensä.

- Suomi olisi hyvän näköinen tyttö, jolla on hammasraudat. Kehittymässä, ja todella kauniiksi, Hallgrimsson myhäilee verratessaan Backen Suomea hammasasioihin.