Suomella yllätys - Eremenko sivussa Islanti-ottelusta

Roman Eremenko ei ole mukana, kun Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-karsintaottelussa Islannin. Suomen avauskokoonpanossa keskikenttämiehiä ovat Alexander Ring, Markus Halsti ja Robin Lod.

Maalissa pelaa Lukas Hradecky ja puolustuksen topparilinjassa Paulus Arajuuri, Niklas Moisander ja Sauli Väisänen. Kari Arkivuo ja Perparim Hetemaj ovat laidoilla. Hyökkääjät ovat Teemu Pukki ja Kasper Hämäläinen.

Islannillakin on odotuksista poikkeavaa avausta. Ykkösmaalivahti Hannes Halldorsson on loukkaantumisen takia sivussa, ja maalille astelee Ögmundur Kristinsson.

Ottelu alkaa Reykjavikissa kello 21.45 Suomen aikaa.

Täysi katsomo odottaa

Islantilaiset jalkapallofanit ovat valmiina vastaanottamaan sankarinsa, kun EM-lopputurnauksessa säväyttänyt Islanti pelaa ensimmäisen kotipelinsä EM-kesän jälkeen.Islannin kansallisstadion on loppuunmyyty, mutta vielä vajaat kaksi tuntia ennen alkuvihellystä saatavilla oli noin 300 vapautunutta pääsylippua. Suomesta paikalle on matkannut lähestulkoon kymmenesosa stadionkapasiteetista eli 900 katsojaa, ja Reykjavikin katukuvassa he ovat näkyneet ja kuuluneet kannustuslauluineen läpi päivän.

Islannin oikukas sääkin suosii peliä. Eilen Reykjavikia piiskannut armoton tuuli ja sade ovat laantuneet, ja ennusteiden mukaan ottelun aikanakaan ei sää kiusaa.

Suomi ja Islanti ovat tasapisteissä ennen illan ottelua MM-karsintalohko I:ssä. Islanti avasi matkansa kohti Venäjällä 2018 pelattavaa lopputurnausta 1-1-vierastasapelillä Ukrainan kanssa, ja Suomi pelasi Turussa 1-1-tasapelin Kosovon kanssa. Lohko on tyystin tasoissa, sillä Kroatia ja Turkki tasasivat avauskierroksella myös pisteet 1-1-tuloksella.

Lohkon muut pelit tänään ovat Kosovo-Kroatia ja Turkki-Ukraina.