TPS nousi kärkeen Liigassa

Turun Palloseura on mainiossa syysvireessä jääkiekon Liigassa. TPS kaatoi torstaina Lappeenrannassa SaiPan 5-2 ja nousi Tapparan ohi sarjan kärkeen. TPS on kasannut 18 pistettä, kun tamperelaisilla on 16 pistettä. Tosin Tappara on pelannut nyt ottelun vähemmän kuin TPS.

TPS vyöryi SaiPan yli laajalla rintamalla, sillä peräti 11 eri turkulaispelaajaa pääsi ottelussa pisteille. Maaliverkkoa heiluttivat Erik Thorell, Topi Taavitsainen, Tomi Kallio, Patrik Virta ja Henrik Tallinder. Taavitsaiselle osuma oli liigauran ensimmäinen. SaiPalta osuivat kahdeksalla osumallaan maalipörssiä johtava Curtis Hamilton ja Eetu Koski. SaiPalle tappio oli neljäs putkeen. TPS:n voittoputki lihoi kuuteen otteluun. Jumbokamppailussa Lukko tiputti KooKoon viimeiseksi, kun raumalaiset voittivat kotiottelunsa jatkoajan jälkeen 2-1. Lauri Tukonen vastasi Lukon molemmista maaleista. Lukko oli jo lähellä voittoa varsinaisella peliajalla, mutta KooKoon Terry Broadhurstin maali rangaistuslaukauksesta sekunti ennen päätössummeria vei ottelun jatkoajalle. SaiPalla, Lukolla ja KooKoolla on kasassa seitsemän pistettä. HPK:n peli venyi jälleen "yliajalle" Häntäpäähän alkukaudesta jumiutunut Kärpät kohenteli asemiaan kukistamalla kotonaan KalPan voittomaalikisan jälkeen 2-1. Pakki Aleksi Mäkelän kuti siirsi oululaiset johtoon, mutta Jaakko Rissanen kavensi pelin 1-1:een. Lopulta maajoukkueen luottonimiin vuosia kuulunut Mika Pyörälä ratkaisi ottelun Kärppien hyväksi. Kärpät on sarjassa 12:s yhdeksällä pisteellä. Myös Tampereella pelattu Ilveksen ja Hämeenlinnan Pallokerhon ottelu venyi voittomaalikisaan. Siinä etevämpi oli HPK. Ottelu päättyi 4-3-lukemiin. Oula Palve oli HPK:n onnistuja voittomaalikisassa. Varsinaisella peliajalla HPK:sta maalin saivat tililleen Janne Lahti, Otto Paajanen ja uransa ensimmäisen liigamaalin iskenyt puolustaja Teemu Suhonen. Ilvekseltä maalasivat Markku Flinck, Sami Sandell ja Matias Sointu. HPK:n kahdeksasta ottelusta peräti viisi on venynyt jo jatkoajalle tai voittomaalikisaan.