Kiekkoseuran pelireissusta tuli farssi: Rengas räjähti ja huoltajat unohtuivat

Jääkiekon Mestiksessä kohtasivat perjantai-iltana Turussa kotijoukkue TuTo ja Joensuun Jokipojat. Jokipoikien lähes 600 kilometrin pelireissu Turkuun ei sujunut aivan suunnitelmien mukaan.

Seura tiedotti Twitter-tilillään perjantaina päivällä, että joukkueen linja-auton rengas oli räjähtänyt matkalla länsirannikolle. Matka viivästyi sen verran, että illan ottelun palaveri pidettiin bussissa.

Vaikka menomatka oli joensuulaisille epäonninen, näytti ottelu aluksi kääntyvän vierasjoukkueen voitoksi. Jokipojat meni ensimmäisen erän aikana 0-2-johtoon, mutta toisen erän aikana TuTo tuli rinnalle ja kolmannessa erässä ohi. Ottelu päättyi turkulaisten 3-2-voittoon.

Surkuhupaisuudet jatkuivat pelin jälkeen. Jokipojat twiittasi perjantai-iltana, että hajonneen renkaan ja hävityn pelin lisäksi huoltajat unohdettiin bussin kyydistä.

"Kiitos Turku 6.10.2016. Ensin räjähti bussin rengas, sitten @TUTOHockey antoi 3-2 pataan ja lopuksi huoltajat unohtuivat kyydistä." seuran Twitter-tilillä kerrottiin.

TuTo on Mestiksen sarjakärki, jolla on kymmenen pelatun ottelun jälkeen kasassa 21 pistettä. Jokipojat on sarjassa neljäntenä kahdeksasta ottelusta kerätyillä 15 pisteellä. Jokipojat jatkaa reissuviikonloppuaan Lempäälään, jossa se pelaa LeKiä vastaan lauantaina.

