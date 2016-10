Suomen karsintalohkossa jo kahden kerroksen väkeä

Suomen lohko on jo jakautumassa kahtia, kun jalkapallon MM-karsinnasta on I-lohkossa takana kolme kierrosta kymmenestä. Suomen sunnuntaina voittanut Kroatia on kärjessä, ja tasapisteissä sen kanssa on myöhäispelissä Turkin kaatanut Islanti.

Suomen dramaattisesti torstaina voittanut Islanti otti toisen peräkkäisvoiton maaleillaan avauspuoliajan lopulla. Ensin Elmar Bjarnasonin veto kimposi Ömer Toprakista omaan maaliin 42. minuutilla. Pari minuuttia myöhemmin Alfred Finnbogason viimeisteli 2-0-voittolukemat. Islanti ei ole hävinnyt kotonaan kymmeneen karsintaotteluun. Kroatialla ja Islannilla on kolmesta pelistä seitsemän pistettä, ja tappiotta jatkaa myös kolmantena oleva Suomen seuraava vastus Ukraina. Se kaatoi Kosovon 3-0 ja on viidessä pisteessä. Turkilla on kaksi pistettä ja Suomella sekä Kosovolla yksi.