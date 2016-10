Vasta 15-vuotias Patrik Pulkkinen palauttaa suomalaisedustuksen MotoGP-sarjaan

Suomi saa ensi vuonna yhden kauden tauon jälkeen taas oman kuljettajan ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaan. Vasta 15-vuotias Patrik Pulkkinen teki kahden vuoden mittaisen sopimuksen Moto3-luokan MM-sarjassa kilpailevan Peugeot MC Saxoprint -tallin kanssa.

Pulkkisen taustajoukot tiedottivat asiasta maanantaina. Sopimuksen neuvotteli omaa talliaan MM-sarjassa jo yli 10 vuotta pyörittänyt Aki Ajo.

- Onhan tämä tosi makea juttu. Tämän parempaa ei olisi voinut toivoa eikä saada! Kyllähän tämä MM-kuvio tuli aika yllätyksenä, ja se tuntuu vieläkin vähän uskomattomalta, Pulkkinen hehkutti tiedotteessa.

- Lähden ensimmäiseen MM-kauteeni oppimaan ja kehittymään askel askeleelta.

Tällä kaudella MM-sarjaa on ajettu ilman suomalaiskuljettajia ensi kertaa sitten vuoden 2000. Tällaiseen tilanteeseen jouduttiin, kun sekä Moto2-luokassa kilpaillut kokenut Mika Kallio että Moto3-luokkaa ajanut Aki Ajon poika Niklas Ajo jäivät ilman kisakuskin sopimusta.

MM-sarjaan hieman etuajassa

Aki Ajo on tehnyt yhteistyötä Pulkkisen kanssa jo vuosikymmenen ajan.

- Patrik on todellinen talentti, minkä pistimme merkille jo vuosia sitten. Olemme tehneet viimeiset 6-7 vuotta kovasti töitä auttaaksemme häntä urallaan eteenpäin, Ajo kertoi.

- Tämä MotoGP-sarjaan siirtyminen tuli ehkä jopa hivenen etuajassa, mutta tarjolla ollut paketti on niin hyvä, että siihen kannatti ehdottomasti tarttua ja ottaa tämä merkittävä askel.

MM-sarjan säännöt edellyttävät vähintään 16 vuoden ikää, ja hän saavuttaa sen kreivin aikaan 14. maaliskuuta, kun MM-kausi käynnistyy Qatarissa 26. maaliskuuta. Sitä ennen ajetaan kahdet viralliset testit, mutta Pulkkiselle puuhataan testimahdollisuutta jo tämän vuoden puolelle.

Pulkkisen sopimus on hyvä uutinen Suomen tulevan MM-osakilpailun järjestäjille. Iitin Kymi Ringillä on tarkoitus ajaa Suomen gp vuodesta 2018 lähtien, ja oman kuljettajan saaminen on tärkeää tapahtuman yleisömäärän kannalta.