NHL:n ykkösvaraus iski debyytissään historialliset neljä maalia

Jääkiekon NHL-liigassa Toronton Auston Matthews on tehnyt hurjat neljä maalia NHL-debyytissään Ottawaa vastaan. NHL:n ykkösvarauksesta tuli samalla ensimmäinen pelaaja, joka on yltänyt moiseen määrään maaleja NHL-debyytissään.

Kukaan muu Toronton pelaajista ei ottelussa maalintekoon pystynytkään.

Ensimmäinen maali syntyi ensimmäisen erän kahdeksannen minuutin jälkeen ketjutoveri Zach Hymanin avustuksella. Toisen maalin Matthews teki, kun ottelua käytiin viidettätoista minuuttia. Matthews oli vauhdissa heti toisen erän alussa, kun Morgan Riellyn avustuksella hän viimeisteli kolmannen maalin ajassa 21.25. Neljäs maali puolestaan syntyi toisen erän viimeisillä sekunneilla William Nylanderin ja Jake Gardinerin pohjustuksesta.

NHL.com -sivuston mukaan Matthews on NHL-historian kolmas pelaaja, joka on tehnyt hattutempun debyytissään, joka on kauden avauspeli.

Hänen maalivireestään huolimatta peli päättyi jatkoajalla Senatorsin voittoon maalein 5-4. NHL kausi pyörähti käyntiin varhain torstaiaamuna Suomen aikaa.