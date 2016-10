Onttolan motocrossrata suljetaan lokakuun lopussa

Onttolan motocrossradan 44-vuotinen taival päättyy lokakuun lopussa. Rata suljetaan 29.10. Radan toimintaa pyörittänyt Pohjois-Karjalan Moottorikerho ei tehnyt enää ympäristölupahakemusta ely-keskukselle.

– Radalle on myönnetty jatkoaikoja, mutta nyt nousi seinä vastaan. Ely-keskuksen mukaan rata on pohjavesialueella, mitä se on kyllä ollut 44 vuotta ilman ympäristöongelmia. Toisena sulkemisen perusteena oli 2000-luvun alussa tehty kaavamuutos, jonka mukaan alue on tarkoitettu virkistys- ja ulkoilualueeksi, kuulemma ilman moottoreita, Pohjois-Karjalan Moottorikerhon yhteyshenkilö Petja Vuojärvi toteaa.

P-KMK kartoittaa uutta paikkaa motocrossradalle. Kun Onttolan rata suljetaan, niin joensuulaisharrastajien lähin rata sijaitsee Kiteellä.

– Olemme toki pettyneitä, mutta emme halua polttaa siltoja vaan pyrimme löytämään uuden paikan radalle yhteistyössä muiden tahojen kanssa, Vuojärvi sanoo.