Hiihtopomo: Norjalaisilla samat dopingsäännöt kuin muillakin

Vuodet vierivät, aiheet pysyvät. Niin ikävää kuin se onkin, Lahti, maastohiihto ja doping nivoutuvat taas yhteen tänään. Tällä kertaa polttopisteessä olivat kuitenkin norjalaishiihtäjät.

Lahdessa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa piti puida arvovaltaisessa seurassa tulevia MM-kotikisoja, mutta huomion varasti ymmärrettävästi tapaus Therese Johaug sekä kohu Martin Johnsrud Sundbyn astmalääkkeiden käytöstä.

Molempien tapauksien käsittely on herättänyt kummastusta. Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että syystä tai toisesta Sundbyn astmakäryn julkistamista pitkitettiin. Lisäksi osa on pitänyt hänelle määrättyä kahden kuukauden dopingrangaistusta turhan lievänä. Johaugin tapauksessa puolestaan on ihmetelty sitä, miksei häntä laitettu välittömästi väliaikaiseen kilpailukieltoon, jos käry on kerran selvä.

Suojellaanko norjalaisia jollain tavalla antidopingjärjestelmässä? Onko heille eri säännöt kuin muille?

- Sundbyn tapauksen ratkaisu herätti reaktioita, mutta FIS:n dopingpaneelin sääntöjä on noudatettu riippumatta siitä, mistä urheilija tulee. Tämä on osoitettu vuosien varrella muissakin tapauksessa. Millään maalla ei ole mitään erivapauksia, sanoi Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n pääsihteeri Sarah Lewis.

Ei kantaa selitykseen huulirasvasta

Puolilta päivin FIS odotti yhä virallista tietoa Johaugin dopingkärystä. Pääsihteeri Lewis kuvaili haastatteluhetkellä Johaugin tapausta "toistaiseksi kansalliseksi". Hänen mukaansa käryyn johtaneen testinäytteen ottivat norjalaiset antidopingviranomaiset. Lewis ei osannut edes sanoa, ovatko näytteen A- ja B-osat analysoitu. Kysyttäessä Lewis kertoi, ettei hän ole ollut yhteydessä Johaugiin käryn tultua julki.

Norjan hiihtoliitto tiedotti Johaugin kärystä eilen. Liitto kertoi Johaugin dopingkäryn johtuneen huulirasvasta, jota käytettiin auringon polttamien huulien hoitoon.

Norjan hiihtoliiton mukaan käryyn johtaneen rasvan nimi on Trofodermin. Se sisältää urheilussa kiellettyä clostebolia, joka on anabolinen steroidi. Anaboliset steroidit edistävät lihaskasvua ja urheilusuorituksesta palautumista.

Lewis ei ottanut kantaa Johaugin selitysten uskottavuuteen.

- Emme kommentoi keskeneräistä tapausta tässä vaiheessa.

Hän ei myöskään suostunut arvioimaan Johaugin mahdollisen kilpailukiellon pituutta.

"Ei vaikuta MM-Lahteen millään tavalla"

Lewis totesi, ettei maastohiihdossa ole yleistä dopingongelmaa. Helmikuun lopulla alkavien Lahden MM-kisojen hän uskoo onnistuvan mainiosti. Kisajärjestelyjä kehuivat myös FIS:n puheenjohtaja Gian Franco Kasper sekä suomalaiset vastuuhenkilöt. Tavoitteena on myydä 250 000 pääsylippua, ja nyt odotetaan kunnon lumitalvea.

Pääsihteeri Lewis sanoi, ettei usko tähtihiihtäjä Johaugin tapauksen vaikuttavan tuleviin Lahden kisoihin "millään tavalla".

- MM-kisat pidetään vasta pitkän ajan kuluttua, eikä tapauksella ole mitään tekemistä Lahden kisojen kanssa.

Samoilla linjoilla Lewisin kanssa on MM-kisojen pääsihteeri Janne Leskinen.

- Kisoista on tulossa on kaikkien aikojen show. Maajoukkueet ilmoittavat urheilijat kisoihin, ja niillä urheilijoilla mennään.