Olli Rauste: Norjassa ei noudateta Wadan sääntöjä - Johaugin pitäisi olla kilpailukiellossa

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste hämmästelee norjalaisten tapaa hoitaa hiihtäjä Therese Johaugin dopingkäry. Johaugia ei ole asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon, kuten Maailman antidopingtoimiston Wadan säännöt edellyttävät.

Norjan antidopingtoimisto käräytti norjalaistähden, mutta ei ole antanut väliaikaista kilpailukieltoa.

– On ihan selvää, että Johaug pitäisi laittaa väliaikaiseen kilpailukieltoon. Tällä hetkellä Norjan antidopingtoimikunta ei noudata Wadan sääntöjä, Rauste näkee.

– Wadan säännöissä puhutaan pakollisesta väliaikaisesta kilpailukiellosta. Poikkeuksena on tapaus, jossa urheilija esittää kuulemisessa vahvaa näyttöä siitä, että hänelle ei pitäisi tuomita lainkaan kilpailukieltoa. Esimerkkinä voisi olla sabotaasi. Johaugin tapauksessa tällaisesta ei ole kerrottu.

Norjalaiset taistelevat viimeiseen asti, ettei Johaug joutuisi kilpailukieltoon. Tästä kielivät sekä väliaikaisen kilpailukiellon puuttuminen että norjalaisten puheet.

– Rangaistusta ei anneta, jos urheilijalla ei ole mitään osuutta tapahtuneeseen. Johaugin kohdalla pyritään viittaamaan tähän nollarangaistukseen, Rauste uskoo.

– Johaugin selityksen perusteella nollarangaistus ei voi tulla kuitenkaan mitenkään kyseeseen. Wadan sääntöjen mukaan se ei johda nollatuomioon, jos urheilija on saanut kiellettyä ainetta tietämättään lääkäriltä. Sääntöjen mukaan urheilija on vastuussa siitä, kehen lääkäriin hän luottaa, Rauste korostaa.

– Jos tämä lääkäriselitys kelpaisi, niin ketään ei voitaisi enää rangaista dopingista, koska syy voitaisiin aina vierittää lääkärille.

Wadan sääntöjen mukaan käry anabolisesta steroidista tarkoittaa neljän vuoden kilpailukieltoa. Jos mukana ei ole tahallisuutta, niin rangaistus on kaksi vuotta.

Rauste arvioi, että Johaugille pitäisi antaa 2–4 vuoden kilpailukielto.

– Jos ei ole merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä, niin rangaistus voi jäädä yhteen vuoteen. Sen kriteerin täyttyminen on kiven takana tässä jutussa. Olemme nähneet lääkepakkauksen, jossa on selkeä doping-merkki. Kyseessä on merkittävä huolimattomuus tai laiminlyönti, jos kerran tuubin kyljessä lukee kielletyn aineen nimi.

Rauste ei ole varma, voisiko Wada tai joku muu taho valittaa väliaikaisen kilpailukiellon puuttumisesta esimerkiksi CAS:iin.

– Wadan pitäisi tarttua asiaan ja yrittää saada ensin vapaaehtoisesti päätös Norjan antidopingtoimikunnalta. Tarvittaessa voitaisiin edetä CAS:n kautta, sillä he voivat antaa väliaikaisia määräyksiä muutaman päivän varoitusajallakin, Rauste toteaa.

