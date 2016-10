Mikkelsen keskeytti, Sordo johtaa yhä Kataloniassa

Sebastien Ogier on kaventanut jälleen Dani Sordon etumatkaa Katalonian MM-rallissa. Ogier oli nopein lauantain viidennellä erikoiskokeella ja on enää 5,2 sekunnin päässä Hyundain espanjalaiskuskista.

Ranskalainen oli 19,93 kilometrin ek:lla 2,5 sekuntia Sordoa nopeampi.

- Hän on tulossa. Yritämme erittäin kovaa. Jatkamme painamista ja katsomme, miten käy, Sordo sanoi MM-ralliradiolle.

Volkswagenin Andreas Mikkelsen joutui keskeyttämään kilpailun kolmossijalta ajettuaan ulos. Norjalaisen keskeytys silottaa entisestään hänen tallitoverinsa Ogierin tietä mestaruuden varmistamiseen jo tänä viikonloppuna. Jotta ranskalainen ei varmistaisi mestaruutta, nyt kolmanneksi nousseen Thierry Neuvillen olisi voitettava sekä Katalonian ralli että kisan päättävä bonus-ek ja Ogierin olisi jäätävä ilman pisteitä.

Neuville on jäänyt kärjestä minuutin. Uusiseelantilainen Hayden Paddon on hänestä 10 sekunnin päässä. Mikkelsenin keskeytettyä Hyundailla on nyt kolme miestä neljän parhaan joukossa.

Jari-Matti Latvala jäi 12. ek:lla kärjestä 40,4 sekuntia. Eilen keskeyttänyt ja tänään kisaa jatkanut suomalaiskuski on kokonaistilanteessa yli 21 minuutin pääsä kärjestä.