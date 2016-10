Djokovic rikkoi mailansa, repi paitansa ja hävisi

Maailmanlistan ykköspelaaja Novak Djokovic raivosi ja kärsi yllätystappion lauantaina tenniksen Shanghai Masters -turnauksen välierissä. Maailmanlistalla 19:ntenä oleva Roberto Bautista kukisti serbin 6-4, 6-4 ja eteni finaaliin.

Djokovicin vire on ollut laskusuunnassa sen jälkeen, kun hän voitti kesäkuussa Ranskan avoimet ensimmäistä kertaa.

Espanjalainen Bautista pelasi hyvän ottelun, kun taas Djokovicin hermo petti useaan otteeseen. Hävittyään avauserän hän hakkasi mailansa rikki, ja toisessa erässä Djokovic repi paitansa teatraalisesti.

Serbi myös valitti toistuvasti tuomari Carlos Bernardesin ratkaisuista.

- En ymmärtänyt hänen tekemiään päätöksiä, Djokovic sanoi ja myönsi, ettei hän tuntenut oloaan hyväksi kentällä.

Bautista kohtasi Djokovicin kuudetta kertaa mutta otti vasta nyt ensimmäisen voittonsa.

Kontinen loppuottelussa

Henri Kontinen eteni nelinpelin loppuotteluun tenniksen Masters-turnauksessa Kiinan Shanghaissa. Kontinen ja hänen australialaisparinsa John Peers kaatoivat lauantain välierässä kroatialaiset Marin Cilicin ja Mate Pavicin 6-3, 6-4.

Kontinen, 26, on tällä kaudella pelannut nelinpelin loppuotteluissa jo viidesti ja on joka kerta yltänyt voittoon. Voitoista kolme on tullut John Peersin kanssa sekä kerran Espanjan Guillermo Garcia-Lopezin ja kerran Britannian Dominic Inglotin kanssa.

Shanghain finaalissa Kontinen ja Peers kohtaavat yhdysvaltalaisparin John Isner-Jack Sock. Kaksikko peittosi maanmiehensä Bob ja Mike Bryanin 6-2, 7-6 (7-2).