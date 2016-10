Ogier ajamassa neljänteen maailmanmestaruuteensa

Ogier varmistaa mestaruuden, jos hän voittaa tai on toinen. LEHTIKUVA/AFP

Ranskan Sebastien Ogier on ajamassa kohti uransa neljättä ralliautoilun maailmanmestaruutta. Ogier johtaa Katalonian MM-rallia, kun kaksi erikoiskoetta on ajamatta. Ogier varmistaa mestaruuden, jos hän voittaa tai on toinen. Hänelle riittää myös kolmas sija, mutta silloin hänen täytyy ottaa yksi lisäpiste rallin päättävältä powerstage-erikoiskokeelta.