Jääkiekon NHL:ssä Buffalon puolustaja Rasmus Ristolainen on pelipäällä kesken olevassa ottelussa Edmontonia vastaan. Ristolainen on syöttänyt jo kolme maalia, kun pelin päätöserä on tulossa puoliväliinsä.

Buffalo johtaa kotikentällään Edmontonia 6-2. Isäntien Ryan O'Reilly on ampunut kaksi maalia ja antanut kaksi maalisyöttöä. Anaheimin puolustaja Sami Vatanen syötti New York Islandersia vastaan maalin, joka pelasti sarjapisteen Anaheimille. Islanders venyi kotihallissaan jatkoaikavoittoon osumin 3-2. Vatasen syöttämän 2-2-tasoituksen ampui isäntien verkkoon Ryan Getzlaf.