Katajalla edessä historiallinen kotiottelu - Mestarien liiga käyntiin keskiviikkona

Kautta aikain ensimmäinen koripallon Mestarien liiga käynnistyy tiistaina alkulohkovaiheen kymmenellä ottelulla. Avauskierroksen loput kymmenen kohtaamista käydään keskiviikkona, jolloin Joensuussa päästään seuraamaan, kun kotijoukkue Kataja haastaa Israelin hallitsevan mestarin Maccabi Rand Median. Ottelun ylösheitto tapahtuu kello 19.

Kataja ja Maccabi Rand Media kohtasivat viime kaudella FIBA Europe Cupin jatkolohkossa. Israelilaiset voittivat tuolloin sekä kotonaan että Joensuussa. Teemu Rannikko jakeli näissä kahdessa kohtaamisessa yhteensä 26 koriin johtanutta syöttöä (keskiarvo 13,0).

Maccabi Rand Median tämän kauden joukkueessa huomio kiinnittyy viime kauden tapaan urheilullisuuteen.

– Maccabilla on todella ”syvä” kokoonpano, Katajan päävalmentaja Greg Gibson (kuvassa) näkee.

– Heillä on asettaa jokaiselle pelipaikalle kaksi laatupelaajaa ja mahdollisuus pyörittää jopa 11 pelaajan rotaatiota.

Kotijoukkueen terveystilanne on reilu vuorokausi ennen ottelua hyvä.

– Kaikki ovat terveinä, koputetaan puuta, Gibson hymyilee.

Mestarien liiga on Kansainvälisen Koripalloliiton täksi kaudeksi lanseeraama uusi sarja, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on haastaa maanosan nykyinen ykköskilpailu, Euroleague Basketballin vuodesta 2000 pyörittämä Euroliiga. Kataja on tällä kaudella ainoa suomalaisjoukkue, joka osallistuu kansainvälisiin sarjoihin.

