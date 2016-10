NTB: Johaugille kahden kuukauden väliaikainen kilpailukielto

Hiihtäjätähti Therese Johaugille on määrätty kahden kuukauden väliaikainen kilpailukielto dopingista, kertoo Norjan antidopingviranomaiset. Nyt määrätty kilpailukielto ei ole välttämättä Johaugin lopullinen rangaistus. Asian käsittely on yhä Norjassa kesken, ja Johaug on ainakin asian käsittelyn ajan kilpailukiellossa.

Norjan hiihtoliitto ja Johaug ovat kertoneet, että dopingkäry johtui huulivoiteesta, jolla oli hoidettu Johaugin auringon polttamia huulia harjoitusleirillä Italiassa. Voide sisältää urheilussa kiellettyä clostebolia, joka on anabolinen steroidi. Norjan hiihtoliiton mukaan käryyn johtaneen rasvan nimi on Trofodermin. Se sisältää urheilussa kiellettyä clostebolia, joka on anabolinen steroidi. Anaboliset steroidit edistävät lihaskasvua ja urheilusuorituksesta palautumista. Antidopingviranomaiset ovat aiemmin kertoneet, että anabolisten steroidien käytöstä on rangaistuksena yleensä 2-4 vuoden kilpailukielto. Antidopingviranomaisten mukaan rangaistusta voidaan lieventää, jos katsotaan, ettei teko ole tahallinen. Vastuun Johaugin kärystä otti maajoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen, joka erosi tehtävästään.