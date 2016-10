Teemu Rannikko mukana jo seitsemännessä eurokilpailussaan

Teemu Rannikko pelasi ensimmäiset euro-ottelunsa jo viime vuosituhannella, kun hän 19-vuotiaana debytoi Piilosetin paidassa Korac cupissa. Tänä vuonna aloittanut Mestarien liiga on Rannikolle jo uran seitsemäs eurokilpailu.

Rannikko oli viikkoa aikaisemmin juhlinut 19-vuotissyntymäpäiviään, kun Piiloset Basket kohtasi puolalaisen Azoty Unian Korac cupin ottelussa syyskuussa 1999. Rannikko pelasi tuossa ottelussa täydet minuutit ja merkkautti 18 pistettä ja 13 korisyöttöä. Sen jälkeen europelejä on kertynyt ULEB Cupissa, Euroliigassa, Eurocupissa, EuroChallengessa, Europe Cupissa sekä nyt Mestarien liigassa.

- Paljon on ollut turnauksia eri nimillä. Tämä on ihan mielenkiintoinen uusi tuttavuus. Nimi on aika mahtipontinen verrattuna esimerkiksi EuroChallengeen, muttei tämä silti mikään Euroliiga ole. Kovia vastustajia on kuitenkin luvassa ja yritämme rimpuilla siinä mukana ja voittaa jokaista ottelua, Rannikko totesi Mestarien liigan lohkovaiheen alla.

Rannikko on pelannut urallaan yli 100 ottelua eri euroturnauksissa ja Euroliigassa pelejä on kertynyt yhteensä 55. Ensimmäistä kertaa Rannikko pääsi maistamaan Euroliigan tunnelmaa kaudella 2004-05 Scavolini Pesaron riveissä. Seuraavana kahtena kautena hän pelasi slovenialaisjoukkue Olimpija Ljubljanan riveissä, jossa hän teki lopullisen läpimurtonsa eurooppalaiselle huipputasolle.

- Ei minulla ole ehkä sellaisia yksittäisiä huippumuistoja, mutta jos joku pitää nostaa, niin yksi peli ensimmäiseltä Ljubljanan visiitiltä. Voitimme silloin Maccabi Tel Avivin kotona ja itse sain tehdä voittokorin.

Voittokorissa Rannikko osoitti tutun kylmähermoisuutensa. Peli oli tasatilanteessa, kun peliä oli jäljellä 17 sekuntia ja Rannikko otti ratkaisun omiin käsiinsä; pieni ajoharhautus kohti laitaa, nopea leikkaus keskelle ja höyhenenkevyt floater sukkana sisään, kun pelikellossa oli jäljellä vain hieman päälle sekunti. Vaikka korilla ei ollut niin sarjatilanteen kannalta väliä, oli sillä Rannikolle suuri henkilökohtainen merkitys.

- Siinä oli kuukauden ajan jauhettu, että siirrynkö Maccabiin pelaamaan, mutta Olimpija hoiti tarvittavat velvollisuutensa, etten saanut siirtyä. Se oli henkilökohtaisesti sellainen iso kori, sillä Maccabi oli tosissaan perässäni ja meiltä se oli kova voitto. Se oli mieleenpainuva hetki. Muutenkin ne kaksi ensimmäistä vuotta Sloveniassa olivat minulle hyviä. Peli kulki ja huomasin pystyväni pärjäämään Euroopan parhaita pelaajia vastaan.

Euroliigassa Rannikko ei koskaan päässyt kamppailemaan voitosta, mutta ULEB Eurocupissa sellainen mahdollisuus tuli vuonna 2009, kun Rannikko selvisi Himkin kanssa finaaliin. Ottelu sujui pitkään moskovalaisten hallussa, mutta Lietuvos Rytas nappasi lopulta pokaalin.

- Johdimme peliä viimeisellä neljänneksellä jo kymmenen pistettä, mutta lopulta hävisimme. Itselläni oli silloin Himkissä pieni rooli enkä pelannut siinä ottelussa.

Rannikko palasi Suomeen vuonna 2013 ja aloitti nyt kolmannen kautensa Joensuun Katajan riveissä. Katajassa eurokokemusta on kertynyt EuroChallengessa sekä Europe Cupissa ja keskiviikkona alkavat Katajan osalta lohkovaiheen pelit Mestarien liigassa.

Katajan vastustajat operoivat moninkertaisilla budjeteilla joensuulaisiin verrattuna ja esimerkiksi samassa lohkossa pelaava ranskalaisjoukkue Le Mans lähtee kauteen yli kuuden miljoonan euron budjetilla, joista palkat nappaavat noin 1,8 miljoonan euron sivun. Vertailun vuoksi Katajan tämän kauden budjetti on 750 000 euroa ja palkkabudjetti 488 000 euroa.

Rannikon mukaan budjettien eron huomaa nimenomaan pelaajamateriaalin laajuudessa. Joukkueista ei heikkoja lenkkejä löydy ja penkiltä juoksee kentälle lähes samantasoista miestä. Pelillisesti huomattavia eroja ei kuitenkaan ole.

- Jos europelejä vertaa Suomen sarjaan, niin yksi asia mikä tulee esille on se, että siellä joukkueilla on laajempi rotaatio. Tietenkin siellä on myös vähän isompaa ja taitavampaa jätkää vastassa, mutta se menee myös käsi kädessä joukkueiden budjettien kanssa. Kun Korisliigassa on vastassa 400-500 000 euron budjetteja, niin siellä vastustajien budjetit ovat yleensä 5-6 miljoonan tuntumassa. Silloin pitää ollakin vähän parempaa pelaajaa kentällä. En ole kuitenkaan huomannut mitään yhtä erityistä juttua, joka eroaisi Korisliigaan verrattuna. Luonnollisesti tempo ja puolustus ovat peleissä vähän kovempia kuin Korisliigassa, Rannikko vertailee.

Katajan ja Maccabi Rand Median välinen ottelu alkaa Joensuun areenassa keskiviikkona kello 19.