Yhä useampi lääkäri epäilee Johaugin selitystä - "Ei ole voinut käyttää voidetta huuliinsa"

Yhä useampi lääkäri epäilee norjalaisen hiihtotähden Therese Johaugin selitystä dopingkäryynsä. Johaugin mukaan hän käytti Trofodermin-voidetta auringon polttamiin huuliinsa harjoitusleirillä Italiassa. Voide sisältää anabolista steroidia clostebolia, joka on kielletty urheilussa.

- En ole koskaan kuullut, että joku olisi käyttänyt Trofoderminiä auringonpolttamiin huuliin. Clostebolia ei voidella ohuelle iholle, sanoo italialainen lääkäri Peter Ploner Norjan TV2:lle.

- Minun on pakko olla rehellinen ja sanoa, etten usko sitä. Trofoderminiä ei ole voitu käyttää huuliin.

Norjan TV2 kertoo, että se on ollut yhteydessä useampiin lääkäreihin Italiassa eikä heistä kukaan ymmärrä, miksi Johaug olisi käyttänyt voidetta huuliinsa. Trofodermin-voidetta myydään juuri esimerkiksi Italiassa mutta ei Norjassa. Norjalaisjuttua siteeraa myös ruotsalaislehti Expressen.

Johaugin selitys on herättänyt epäuskoa myös suomalaislääkäreissä. Esimerkiksi Suomen olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtonen on sanonut Ilta-Sanomissa, että huulille levitettävästä rasvasta ei imeydy elimistöön niin suuria pitoisuuksia, että ne ne näkyisivät virtsassa tai veressä. Tampereen yliopistollisen sairaalaan iho- ja sukupuolitautien poliklinikan ylilääkäri Annikki Vaalasti puolestaan on sanonut Aamulehdessä, että kyseistä voidetta pitäisi käyttää huulirasvana "hirveitä määriä", jotta elimistöön tulisi mitattavia pitoisuuksia.

Johaugin tapauksessa pohditaan myös sitä, onko hän käyttänyt dopingainetta tarkoituksella vai vahingossa. Trofodermin-voidetta myydään Italiassa pakkauksessa, jonka kyljessä on selvä dopingmerkki. Johaugin mukaan hän sai voiteen Norjan maajoukkueen lääkäriltä Fredrik S. Bendikseniltä ja tämä oli sanonut, että voidetta saa käyttää.

Osa hiihtopiirien asiantuntijoista on pitänyt mahdollisena, että Johaugille on vain sattunut karmea moka. Esimerkiksi Suomen Antidopingtoimikunnan pääsihteeri Harri Syväsalmi arvioi Helsingin Sanomissa heti käryn tultua julki, että Johaug on tuskin tiennyt käyttävänsä dopingia.

Norjan maajoukkueen uusi lääkäri Petter Olberg vetoaa siihen, ettei norjalaisilla ole kokemusta tuotteesta.

- Kyse on lääkeaineesta, jota ei ole rekisteröity Norjassa, eikä sen käyttö ole meille tuttua, hän sanoo Norjan TV2:lle.

Johaugin dopinkärystä kerrottiin viime viikon torstaina 13. lokakuuta. Tapauksesta vastuun otti maajoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen eroten tehtävästään. Keskiviikkona Norjan antidopingviranomaiset kertoivat, että Johaug on määrätty kahden kuukauden väliaikaiseen kilpailukieltoon. Lopullinen rangaistus selviää myöhemmin. Anabolisten steroidien käytöstä seuraa yleensä kahden-neljän vuoden kilpailukielto. Anaboliset steroidit edistävät lihaskasvua ja urheilusuorituksesta palautumista.

Lähteet: Norjan TV2, Expressen, Ilta-Sanomat, Aamulehti, Helsingin Sanomat

