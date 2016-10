Kontiolahden jäähdytetyllä ladulla 250-500 hiihtäjää päivittäin

Viikko sitten Kontiolahdella avatulla Jäähdytetyllä ladulla on jo avausviikolla nautittu sankoin joukoin hiihdosta. Tällä hetkellä ladun pituus on kolme kilometriä.

– Maanantaina saimme valmiiksi seinänousun viereisen nousun, eli seinänousun lisäksi sekin nousu on nyt käytössä. Olosuhteet ovat olleet hyvät, kun kelit ovat pysyneet kuivina. Latujen leventämisestä on tullut kiitosta, nyt lähes joka kohdassa on kaksi perinteisen uraa, Jäähdytetty Latu Oy:n kehittämispäällikkö Jarno Lautamatti kertoo.

Kävijämäärät ladulla ovat päivittäin vaihdelleet 250–500 hiihtäjän välillä.

– Ilahduttavaa on ollut, että kausikorttilaisissa on ollut 10 prosentin kasvu. Sen lisäksi hienoa on, että junioripuolen kausikorttilaisia on aiempaa enemmän, Lautamatti sanoo.

Jäähdytetyn ladun kilpailukausi alkaa jo 29.–30. lokakuuta Kontiolahti Ski -tapahtumalla. Sitä varten latua pidennetään taas kilometrillä ensi viikolla.