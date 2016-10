Bradley ja Johnson jatkavat Katajassa koeajalla

Joensuun Katajassa koeajalla harjoitelleet ja pelanneet amerikkalaiset, laituri Jarekious Bradley sekä sentteri Nino Johnson (kuvassa), antavat näyttöjä vielä kuukauden.

Katajan valmennusjohto katsoo tässä vaiheessa, että kumpikin pelaaja tarvitsee lisää aikaa, jotta todellisen potentiaalinsa on mahdollista nousta esiin. Pelaajien odotetaan myös pääsevän nykyistä parempaan kuntoon ja siihen tämä ratkaisu antaa niin ikään mahdollisuuden.

Bradley on esiintynyt kolmessa Mestarien liigan ja kahdessa Korisliigan ottelussa. Mestarien liigassa hän on saanut kokonaispeliaikaa ainoastaan 10 minuuttia, missä ajassa tilastomerkintöjä on kertynyt yhteensä 2 pisteen ja 3 levypallon edestä. Korisliigassa peliaikaa on tullut huomattavasti reilummin, keskimäärin 21 minuuttia ottelua kohden. Tilastokeskiarvonsa ovat muodossa 7,0 pistettä, 3,0 levypalloa, 2,5 syöttöä ja 1,0 torjuntaa.

Johnson on päässyt kentälle kolmessa Mestarien liigan ottelussa, joissa pelannut yhteensä 36 minuuttia. Pisteitä hän on nostellut yhteensä 4 ja levyreitä näppeihinsä on tarttunut 10. Kuusi torjuttua heittoa on tähän mennessä ollut parasta osaamistaan. Korisliigan kolmessa ottelussa, keskimäärin 18 minuutissa, pisteitä on syntynyt 11,7. Levypallokeskiarvonsa on 7,7 ja palloja hän on riistänyt niin ikään erinomaisella 2,3:n keskiarvolla.