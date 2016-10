IFK Mariehamn kiinni jalkapallomestaruudessa

IFK Mariehamn on kiinni seurahistoriansa ensimmäisessä mestaruudessa, kun jalkapalloliigan päätöskierroksen otteluista on pelattu ensimmäinen puoliaika.

Liigakärki IFK Mariehamnin ja Ilveksen ottelu Maarianhaminassa on tilanteessa 1-1. Muut mestariehdokkaat HJK ja SJK pelasivat Helsingissä maalittoman avauspuoliajan.

Lopputuloksina tasapelit pitäisivät IFK Mariehamnin pisteen edellä HJK:ta ja kaksi pistettä edellä SJK:ta.

Liigakarsintaan on joutumassa Inter, joka on Vantaalla 0-2-tappiolla PK-35:ttä vastaan.

Kotiareenalle jonotettiin

Suuret väkijoukot jonottivat kotiareenalle jännittämään, voittaako IFK Mariehamn jalkapalloliigan mestaruuden. Mestaruus olisi historiallinen, sillä seura ei ole aiemmin yltänyt mitalisijoille liigassa.

Kolme varttia ennen pelin alkua Maarianhaminan areenan ulkopuolella kiemurteli kymmenien metrien jono. Varsinaisen katsomon sekä paikalle pystytetyn ylimääräisen katsomon täytyttyä osa yleisöstä asettui seuraamaan peliä seisten kentän laidalle.

Paikalla on arviolta useita tuhansia ihmisiä, sillä pelkästään pääkatsomossa ja lisäkatsomossa on ennakkotietojen mukaan noin 2 500 paikkaa.

Maarianhaminalainen Susanne Lampén oli saapunut ottelupaikalle jo parisen tuntia ennen peliä, välttynyt pahimmilta ruuhkilta ja saanut varattua mieleisensä istumapaikan. Puoli tuntia ennen peliä jännitys alkoi kioskijonossa kohota.

- Olo on, että nyt tai ei koskaan! Koskaan ei tiedä, tuleeko uutta tilaisuutta voittaa mestaruus, sanoi Lampén kotijoukkueen huivi kaulassaan.

Lampénilla oli edessään kolmas kerta IFK Mariehamnin ottelussa tällä kaudella. Hän ei usko, että pilvinen ja ajoittainen tihkusateinen sää olisi karkottanut ainakaan kokenutta jalkapalloyleisöä areenalta.

- En ole nähnyt täällä kertaakaan näin paljon ihmisiä. Luulen, että kotiin ovat jääneet vain ne, jotka eivät ole aiemminkaan käyneet jalkapallo-ottelussa, hän arveli hymyillen.

Kolme taistelee mestaruudesta

IFK Mariehamn on jo varmistanut vähintään hopean. Se on seuran tähän asti paras sijoitus jalkapalloliigassa. Myös HJK on varmasti mitalisijoilla.

Maarianhamina vie liigan mestaruuden, jos se voittaa tänään kotikentällään Ilveksen. Tasapelikin voi riittää mestaruuteen riippuen siitä, miten HJK:n ja SJK:n keskinäinen kamppailu Helsingissä päättyy.

Ennen iltapäivän kierrosta IFK Mariehamn johtaa sarjaa pisteen erolla ennen HJK:ta. Puolustava mestari SJK on kahden pisteen päässä ahvenanmaalaisseurasta.

IFK Mariehamn nousi jalkapalloliigaan reilut kymmenen vuotta sitten. Seura vei viime vuonna Suomen cupin voiton.