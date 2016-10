HS: Kaisa Mäkäräinenkin saa osansa Johaugin huulirasvakohusta

Norjan maastohiihdon dopingskandaalista on vyörynyt osa myös Kaisa Mäkäräiselle, joka valmistautuu parhaillaan kisakauteensa.

Mäkäräinen kertoo Helsingin Sanomille, että hän on saanut omille verkkosivuilleen palautetta Therese Johaugin huulirasvakärystä.

- Ainakin 150 viestissä on kommentoitu, että katso mitä huulirasvaa käytät. Minusta se on ollut ala-arvoista. Tuntuu, että Suomessa on jämähdetty vuosien 1995 ja 2001 tapahtumiin, Mäkäräinen viittaa jääkiekon maailmanmestaruuteen ja Lahden MM-hiihtojen käryihin.

Helsingin Sanomat koetti myös kysellä ampumahiihtotähdeltä, aikooko hän kilpailla Suomen joukkueen edustuspaikasta Lahden MM-hiihdoissa.

-Sitä on aivan liian aikaista pohtia. Ajatukseni on 99,8 prosenttisesti ampumahiihdossa.

Mäkäräinen ei ole pohtinyt vielä myöskään Etelä-Korean Pyeongchangin talviolympialaisiin osallistumista.