HS: Mäkäräinen ajoittaa huippukuntonsa loppukauteen toisin kuin aiemmin

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen kisakausi alkaa reilun kuukauden kuluttua Ruotsin Östersundissa.

Alkavalla kaudella on muutoksena Mäkäräisen pienoiskiväärin uusi tukki, urheilija kertoo Helsingin Sanomille.

Ase on uuden tukin myötä 300 grammaa painavampi. Sillä on ollut vaikutusta ampuma-asentoon ja tasapainoon. Tukin vaihto tehtiin, että makuuammuntaa saataisiin parannettua. Tavoitteena on päästä 85 prosentin osumatarkkuuteen.

Muutoksena viime kauteen on myös huippukunnon ajoittaminen. Mäkäräinen haluaa olla parhaassa vireessään loppu-, ei alkukaudesta.

- Treeniviikot ovat olleet yhtä kovia kuin ennenkin, mutta lepojaksot ovat olleet löysiä. Nyt kuntohuippua on tarkoitus siirtää myöhemmälle kauteen.

Kauden päätavoite on Hochfilzenissä Itävallassa käytävät MM-kisat 9.–19. helmikuuta.