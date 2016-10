Viime torstaina Hämeenlinnassa pelatusta HPK:n ja Pelicansin välisestä jääkiekko-ottelusta on kirjattu rikosilmoitus, Hämeen poliisi kertoo. Ilmoitus on tehty ottelussa tapahtuneesta taklauksesta, ja rikosnimikkeenä on pahoinpitely.

Rikosilmoituksen Pelicansin Antti Tyrväisen HPK:n Joonas Lehtivuoreen kohdistamasta taklauksesta teki tapahtuneesta huolestunut kansalainen.

Poliisi tekee päätöksen esitutkinnan aloittamisesta lähipäivinä.