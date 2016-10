Jäähdytetyllä ladulla pituutta jo 4,5 kilometriä - ladut myös naperoille ja nuorisolle

Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen latujen yhteispituus on tällä hetkellä 4,5 kilometriä. Helppoa kuntolatua on kolme kilometriä.

Stadionin loppusuoralle on tehty niin sanottu naperolatu, joka on pituudeltaan 200 metriä. Latu on ykkösluokkalaisille ja nuoremmille ilmainen.

Ensi viikolla valmistuu myös 1,4 kilometriä pitkä nuorisolatu, joka liittyy poikkiladulla ässä-nousuun.

Ampumahiihtostadionilla ollaan tyytyväisiä kävijämääriin. Henkilökohtaisten kausikorttien määrä on kasvanut yli 15 prosenttia viime kaudesta. Etenkin kuntoilijoiden määrä on lisääntynyt.

Latu on ollut hiihtäjille mieluinen, sillä lunta on 60–80 senttiä paksu kerros ja luisteluladun lisäksi on vedetty kaksi perinteisen latua rinnakkain.

Lauantaina ja sunnuntaina laduilla järjestetään Kontiolahti SKI massahiihtotapahtuma, joka starttaa molempina päivinä kello 12. Latu on tuolloin suljettuna kello 15 saakka.

Yleisövuorot ovat molempina päivinä kello 8.30 –11 ja kello 15 jälkeen.