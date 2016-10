Jokipoikien yleisömääriin kummallinen lisäys – ”Se ei ole mitään arpapeliä”

Jokipoikien alkukausi Mestiksessä on sujunut kaukalossa mainiosti, mutta yleisömäärät ovat jääneet melko vaisuiksi. Viime kotiotteluissa määrä on kavunnut yli tuhannen, mutta välillä katsojamäärä jäi jopa 700–800:n tietämille.

Jääkiekkoaiheisen Jatkoaika-verkkolehden keskustelupalstalla huomattiin, että Jokipoikien neljän ensimmäisen kotiottelun yleisömääriä on nostettu jälkikäteen 200 katsojalla per peli. Esimerkiksi 23. syyskuuta pelattu LeKi-ottelussa oli hallilla tehdyn ilmoituksen mukaan 739 katsojaa, mutta tilastoihin on korjattu 939.

Miksi näin, Jokipoikien hallituksen puheenjohtaja Jarkko Immonen?

– Ohjeistuksessa on ollut vähän epäselvyyttä. Neljä ensimmäistä peliä ilmoitettiin vähän eri tavalla. Laskutapa yhtenäistettiin muiden kanssa, mutta sitä ei ihan samalla tavalla voi soveltaa meille kuin useille muille joukkueille, Immonen taustoittaa.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila kertoo, että Jokipojat ei ole noudattanut neljässä ensimmäisessä pelissä jo vuodesta 2008 voimassa ollutta ohjeistusta.

Uudet korjatut määrätkin saattavat vielä muuttua, mikäli kahdensadan lisääminen on Antilan sanoin ”arvalla” tehty. Antilan mukaan Jokipoikia on pyydetty ilmoittamaan ohjeistuksen mukaiset määrät.

– Se ei ole mitään arpapeliä, vaan on ihan oikea laskukaava ja sen mukaan pitää laskea. Ei ruveta hihasta vetelemään katsojalukuja, se ei ole mistään kotoisin. Meillä on yksi tapa, jonka mukaan lasketaan, Antila sanoo.

Monien mielestä juuri Jokipoikien ilmoittama konkreettinen lukema on kaikessa rehellisyydessään oikea tapa ilmoittaa yleisömäärät, mutta liiton ohjeistukseen kuuluu ilmoittaa myös kausikortit ja muut, jolloin ilmoitettu määrä on usein rutkasti korkeampi kuin hallilla olevien katsojien määrä.

– Voisin sanoa, että melkein kaikilla on tällainen käytössä, niin liigassa kuin meillä ja muilla. Kaikki myydyt liput ja kausikortin haltijat, olivat he paikalla tai ei, junnuliput ja muut vapaalippulaiset, Antila listaa.

Se, onko liiton ohjeistama laskutapa sitten oikein vai väärin, on Antilan mukaan eri keskustelu.

– Ei voi ruveta yhtäkkiä sooloilemaan ja laskea eri lailla, sillä se antaa virheellisen kuvan kokonaisuudesta. Mahdolliset muutokset pitää tehdä hallitusti, mutta kun on yksi tapa, niin tehdään sillä tavalla.

