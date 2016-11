Filppula ja Granlund tehokkaina, Rask pelasti Bostonin

Jääkiekon yön NHL-kierroksella Tampa Bayn Valtteri Filppula on jatkanut tehokasta kauttaan ottelussa New York Islandersia vastaan. Filppula iski maalin ja keräsi syöttöpisteen vierasottelussa, joka päättyi Tampa Bayn murskavoittoon luvuin 6-1. Filppula on tehnyt kauden aikana kymmenessä pelissä nyt tehot 4+3.

Myös Minnesotan Mikael Granlund onnistui maalinteossa ottelussa Buffaloa vastaan. Maali syntyi ylivoimalla jääden joukkueen ainoaksi. Peli päättyi Buffalon voittoon luvuin 2-1. Patrik Laineen Winnipeg koki kotonaan tappion, kun vastassa ollut Washington vei voiton maalein 3-2. Kaudella tehot 6+2 tehnyt Laine ei kerryttänyt pottiaan yön pelissä. Joel Armia syötti Winnipegin viimeisen maalin. Vasta kolmannessa erässä maalintekoon herännyt Winnipeg nousi tasoihin Washingtonin kanssa Armian syöttämän, Adam Lowryn tekemän maalin myötä. Washingtonin Jay Beagle onnistui kuitenkin tekemään voittomaalin puoli minuuttia ennen peliajan päättymistä. Bostonin Tuukka Rask puolestaan takasi joukkueelleen voiton vieraissa, kun suomalaisvahti torjui 33 kertaa ottelussa Floridaa vastaan. Rask vahti maalia täydet minuutit. Ottelu päättyi Bostonille luvuin 2-1.