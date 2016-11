Aaltoselle maajoukkueuran avausmaali

Jokipoikien kasvatti Miro Aaltonen iski toisessa erässä ylivoimamaalin Venäjää vastaan Karjala-turnauksessa Helsingissä. A-maajoukkueuransa aloittaneelle Aaltoselle Suomen tasoitusmaali oli luonnollisesti uran ensimmäinen Leijona-paidassa.

Maalia olivat todistamassa myös Miron perhe isä Ari "Turbo" Aaltosen johdolla.

Venäjä siirtyi kolmannen erän puolivälissä 2–1 johtoon. Pian vieraat osuivat jo kolmannen kerran, joten tilanne on 1–3. Venäjä viimeisteli tyhjiin 4–1 ja aivan lopussa vielä viidennen maalin. Näin Suomen tappio kirjattiin lopulta rumin lukemin 1–5 (0–1, 1–0, 0–4).

Aaltonen palkittiin ottelussa Suomen fair play -pelaajana.

Mikko Koskinen Suomen maalilla jätti kentän toisessa erässä loukkaantumisen vuoksi. Tilalle luisteli Harri Säteri.

Suomi on hävinnyt kuusi edellistä A-maaotteluaan ja se on harvinaista, kun jääkiekosta puhutaan. Paluuta voittokantaan Suomi yrittää lauantaina Tshekkejä vastaan. Sunnuntaina vastassa on turnauksen päätösottelussa Ruotsi.