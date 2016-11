Suomi on voittanut Euroopan jalkapallomaista aina vain kaksi

Syykin on yksinkertainen, Euroopassa on liian monta Suomea parempaa jalkapallomaata, Savon Sanomat kirjoittaa.

Kosovon ja Gibraltarin mukaan tulon myötä Euroopan jalkapalloliitossa (Uefa) on nykyisin 55 jäsenmaata.

Suomi on kohdannut Uefan jäsenmaista kolmea lukuun ottamatta jokaisen maaottelussa vähintään kerran.

Ukrainaa vastaan Suomi pelaa historiansa ensimmäisen kerran Odessassa tulevana lauantaina 12. marraskuuta. Sen jälkeen kohtaamatta ovat enää Gibraltar ja Montenegro.

Lokakuun 20. päivänä julkaistussa maailman rankingissa Suomen sijoitus oli historian huonoin (101.).

Euroopan maita on Suomen takana 14 ja edellä 40.

Huuhkajien maaottelutilastossa Suomea parempien ja huonompien suhde ei ole aivan yhtä synkkä. Vastustajista 27 on ollut Suomea parempia, 21 huonompia ja kolmen kanssa puntit ovat tasan.

Vain Färsaaret ja San Marino ovat sellaisia maita, jotka Suomi on voittanut jokaisessa ottelussa. Suomessa on uusimman tilaston mukaan 138 231 rekisteröityä jalkapalloilijaa, kun Färsaarilla on 49 188 asukasta ja San Marinossa 33 020.

