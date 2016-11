Satojen liigaotteluiden kiekkoilijaa taklattiin päähän – ”Elämä piti opetella uudestaan”

”Tällä hetkellä olen 41-vuotias eläkeläinen, käyn kuntoutuksessa ja testattavana helsinkiläisessä Invalidiliiton Validia-kuntoutuskeskuksessa ja opettelen uutta arkea. Takana on kamalin jakso elämässäni. Se kesti kolme vuotta. Alkuun en ymmärtänyt tilaani, enkä suostunut ajatukseen, että minulla on vaikea päävamma”, Tommi Kovanen (kuvassa) kertoo Keskisuomalaiselle.

”Pystyn elämään normaalia arkea, mutta se pitää sisällään tietyt lainalaisuudet. Aivojen toiminta vaikuttaa vireystilaan. On asioita, joita en saa, pysty enkä jaksa tehdä. Eräs neurologi antoi neuvon, että jos sinulla on jokin homma, jonka olet aikaisemmin tehnyt päivässä, varaudu nyt kolmeen päivään.

Toivon, että pystyn tulevaisuudessa tekemään jotain työtä. Tällä hetkellä siihen ei kuitenkaan kannata eikä voi suunnata ajatuksia, vaan on keskityttävä löytämään oikea väylä itselleen. Ottaa aikansa, että oppii elämään uudestaan.

Vastaanotin törkeän päähän kohdistuneen taklauksen 26.1. 2013 liigaottelussa Lukko–Blues. Pelasin Lukossa, Bluesin Tommi Huhtala taklasi minut vasten kovaa pleksiä, kohdassa, jossa pleksin takana oli rautavahvike. Taustalla oli jo ennestään iskuja päähän.

Minulta meni kylkiluita ja leukaluut paskaksi. Leuka piti raudoittaa. Myös aivotärähdys diagnosoitiin, mutta ensin en ajatellut sitä lainkaan. Keskityin siihen, että pystyin nielemään ja puhumaan.

Kun näkyvät vammat oli saatu hoidettua, yritin keväällä paluuta kaukaloon. Aloin huomata, että kaikki ei ole kunnossa. Kun poljin pyörää, taju meni kankaalle. Huilasin ja yritin uudestaan.

Lukko kukisti Jokerit playoff-sarjassa ja ajattelin, että minun on päästävä mukaan.

Kävin kerran lääkärin luvalla jäällä. Luisteltuani muutaman minuutin yksin löysin itseni makaamasta pukukopin eteisen lattialta. Silloin tajusin, että, ei hitto, nyt on käynyt vähän pahemmin.

Kesällä yritin vielä treenata. Samaan aikaan aivotoimintaa alettiin testata enemmän. Lokakuussa tuli tieto, että se oli siinä. Ei enää jääkiekkoa.

Olin saanut liian pahoja aksoni-vaurioita, piuhoja oli mennyt poikki.

Missä laji on menossa? Päähän kohdistuneita taklauksia on nähty tänäkin syksynä paljon. Kaikki syyttelevät toisiaan. Liigan pitäisi tehdä jotain, pelaajayhdistyksen pitäisi tehdä, valmentajien, pelaajien... Kenen syy on, että näitä sattuu?

Vähän kuin ampuisi haulikolla pellolla. Leimaavaa keskustelulle on, että puhutaan pelaajien kunnioittamisesta.

Tiettyyn pisteeseen asti sitä on. Mutta sitten, kun katsoo näitä, mitä nytkin on sattunut, puheet kunnioittamisesta ovat enää sanahelinää. Siellä on tapauksia, joissa kunnioitusta ei ole. Kyllä pelaaja itse tietää, mitä on tehnyt tahallaan.”

