Katajalla tärkeä ottelu keskiviikkona

Koripallon Mestarien liiga jatkuu Joensuun areenassa keskiviikkona kello 19. Katajan vastustajaksi saapuu italialainen Umana Reyer Venezia. Joukkue saapui Joensuuhun tiistain iltakoneella.

Aiemmin Kataja ei ole kansainvälisissä sarjoissa vielä kohdannut italialaista joukkuetta, joten siinä mielessä kohtaaminen on historiallinen.

Molemmat joukkueet lähtevät viidennen kierroksen otteluun tasapisteistä. Voittoja on kaksi ja tappioita kaksi. Katajalla on alla kaksi perättäistä voittoa, joten suunta on nousujohteinen. Venezia on voittanut kotipelinsä, mutta hävinnyt molemmat matkaottelunsa.

Katajan apuvalmentaja Tuomas Oja on tutkinut Reyer Venezian tekemisiä ja tietää, mistä vaikeudet tehdä pisteitä heitä vastaan ovat johtuneet.

– Puolustusmuotojen vaihtelu, aktiivinen miespuolustus ja palloscreenien vaihto ovat ongelmallisia vastustajille.

Venezian pelaajat ovat edustaneet seitsemän eri maan maajoukkuetta.

Etenkin Nigerian ja Kanadan puolesta pelannut laituri Melvin Ejim on urheilullisuutensa ansiosta vaarallinen. Kreikkaa kaksissa EM-kisoissa edustanut Michael Bramos sekä kroaatti Hrvoje Peric ovat kolunneet eurokenttiä vuosikausia.

Takamiespari MarQuez Haynes – Tyrus McGee tulee varmuudella aiheuttamaan jonkinasteisia hankaluuksia. Italian A-maajoukkuetulokas Stefano Tonuta on tällä hetkellä Serie A:ssa Umana Reyerin paras pistemies (ka 13,1).

Pientä helpotusta Katajalle tuonee 206-senttisen amerikkalaissisäpelaajan Jamelle Haginsin poissaolo.

Päävalmentaja Greg Gibson nostaa Ojan tapaan esiin Reyer Venezian takamieskaksikon.

– He ovat tuulennopeita ja meidän tulee olla tarkkana heidän nopeiden siirtymistensä kanssa. Myös heidän laiturinsa ovat erittäin hyviä heittäjiä. Meidän on pakotettava heidät pelaamaan mahdollisimman paljon sisäpeliä, Gibson suunnitteli.

Katajan uusin vahvistus Rion Brown pääsee näyttämään osaamistaan joensuulaisyleisölle, mikäli pelilupa saadaan kuntoon. Brownia kuvaillaan seuran tiedotteessa puolustuspäässä aktiiviseksi pelaajaksi, jolla on myös hyvä ponnistusvoima sekä kaukoheitto. Kotimaisesta kaartista nilkkavammasta pikkuhiljaa toipuva ikitaistelija Vesa Mäkäläinen on jälleen kokoonpanossa.