60-vuotiaalla KontUlla on vahvuutena innostunut talkooväki

Kontiolahden Urheilijat on tunnettu vuosikymmenten ajan ampumahiihdon suurkisojen järjestäjänä. Perjantaina 60-vuotisjuhlia viettävän kontiolahtelaisseuran toimintaan kuuluu suurtapahtumien lisäksi myös paljon muuta.

– Urheiluseuran perustyön hoitaminen on tärkeä tehtävä, vaikka kuinka olisi kisajärjestelyjä. Lasten ja nuorten liikkumaan saaminen ja valmennus on meidän arkityötämme, miettii Kontiolahden Urheilijoiden puheenjohtaja Tapani Rönkkö.

– Kun miettii kaikkea, mitä tämä seura tekee, skaala on valtavan laaja, sanoo KontU:n toiminnanjohtaja Tomi-Pekka Riihivuori.

– Ja työhön myös tartutaan, tarkoittaapa se liikuntakerhon järjestämistä Kylmäojan koululla, ampparikerhon kokoontumista ampumahiihtokeskuksessa tai sata toimitsijaa vaativan kansallisen ampumahiihtokisan järjestämistä.

Rönkkö ja Riihivuori ovat olleet KontU:n toiminnassa mukana viimeisten vuosien ajan. Ajanjaksoa voi osuvasti kuvata muotitermillä hektinen.

Kisajärjestelyissä KontU:lla on apunaan osaavaa ja innostunutta talkooväkeä. Talkoolaisten perusjoukko on paikkakuntalaisia, ja suurkisoihin tulee lisävoimia kauempaakin. MM-kisoissa kaukaisimmat talkoolaiset tulivat Saksasta.

– Seurassa on pari sataa jäsentä. Talkoolaiset ovat tietenkin myös meidän porukkaa, vaikka kaikki eivät jäseniä olekaan. Se on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on talkooväkeä. Emme me ilman heitä pystyisi kisoja järjestämään, Rönkkö kiittelee.

Lue lisää perjantain Karjalaisesta.