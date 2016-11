Hannu Aravirta: Motivaatio ja ilmapiiri taitoa tärkeämpää

Jääkiekkojoukkueen huipputuloksissa osaamisen ja taidon merkitys on Lieksan kansalaisopistossa torstaina luennoineen valmentaja Hannu Aravirran (kuvassa) mielestä ainoastaan 30 prosenttia.

Teknistä taitoa merkittävämpää on saada joukkueen motivaatiotekijät ja ilmapiiri kohdalleen.

– Näissä voi olla hirveitä eroja. Onko joukkue innokas tekemään hommia, onko hauskaa, ja se ratkaisee. Olen aina pyrkinyt pitämään mielessä, että isot ratkaisut ovat jossain muualla kuin lajin teknisissä tai taktisissa jutuissa, vaikka niidenkin täytyy tietenkin olla kunnossa, Aravirta sanoo.

Motivaation luomisessa joukkueen johtoryhmän merkitys korostuu. Aravirran mukaan valmentajan ja muun johtoryhmän pitää osoittaa työmoraalia, näyttää esimerkkiä päivittäisessä tekemisessä.

– Ei me voida olettaa, että pelaaja heittäytyy kiekon eteen, jos valmentaja tulee treeniin huonosti valmistautuneena ja vetää niitä samoja harjoituksia koko ajan. Sanoilla ei ole mitään merkitystä, jos ei lyö itseään likoon.

– Työmoraalin kannalta on ihan ykkösjuttu osoittaa tekemällä, että tuossa on riman korkeus ja tuota me odotamme teiltä, Aravirta tähdentää.

Valmentajat ovat Aravirran mielestä pelaajia varten, ja jokainen pitää huomioida, vaikka rooli sillä hetkellä olisi vähäinen.

– On äärimmäisen hyvä juttu, jos joukkueessa on huumorikaveri. Kovan työn pitää olla myös hauskaa. Se on erittäin suuri voimavara.

