Superlupaus Auston Matthewsilla pitkä maaliton putki - edes videopelit eivät suju

Yhdysvaltalainen Auston Matthews oli kesäkuisen NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisen kierroksen ensimmäinen varaus, jolta oli lupa odottaa kiekkokauden alkaessa suuria.

Matthewsia ja suomalaista superlupausta Patrik Lainetta seurattiin tarkasti ja vertailtiin innokkaasti esimerkiksi viime kevään MM-kisoissa.

Kesäkuussa jännitys tiivistyi kun arvuuteltiin, kumman pelaajan Toronto Maple Leafs varaa ykkösvarauksena. Kunnia meni amerikkalaiselle keskushyökkääjälle, mutta heti toisella varausnumerolla Winnipeg Jets varasi Laineen.

Tälläkin hetkellä parivaljakkoa verrataan toisiinsa. Alkukausi on mennyt Laineen nimiin. Patrik Laine on NHL:n maalipörssin kärkinimi 19 ottelussa tekemällään 12 maalilla, joiden lisäksi hän on saanut viisi syöttöpistettä.

Matthewsilla maalinteko ei ole sujunut yhtä railakkaasti. 17 pelaamassaan pelissä hän on tehnyt yhteensä kuusi maalia ja saanut saman verran syöttöpisteitä. Maalipörssissä amerikkalainen on vasta 44. sijalla.

Amerikkalainen urheilun verkkosivusto ESPN kutsuu Matthewsin tilannetta "maalinteon lama-ajaksi".

Matthews teki ensimmäisessä NHL-pelissään uskomattomat neljä maalia. Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa. Viimeisin kuudesta maalista syntyi lokakuun 25. päivänä. Matthews on pelannut nyt 11 peliä putkeen ilman maalin maalia.

Myös Matthews on myöntänyt, että tilanne turhauttaa.

- Nyt puhutaan kuivasta kaudesta. Mutta kun hän tulee kotiin, me perheenä sanomme vain "Mitä sitten. Sinä luot tilaisuuksia, sinä olet kehittymässä paremmaksi", Auston Matthewsin isä Brian Matthews sanoo ESPN:lle.

- Teet asioita, joita sinun täytyy tehdä tullaksesi paremmaksi NHL-pelaajaksi. Sinä opit, isä kertoo sanovansa pojalleen.

Myös Toronton päävalmentajan Mike Babcockin luotto nuoreen tähteen on vahva.

- Me haluamme hänen olevan meidän hallitseva keskushyökkääjämme. Uskomme, että hän tulee olemaan sitä jouluun mennessä.

Auston Matthews asuu Torontossa isänsä Brianin kanssa, muu perhe asuu kotiseudulla Arizonassa. Järjestely sopii sekä isälle että pojalle. Tähtipelaaja kertoo ESPN:lle nauttivansa siitä, että hänen lähellään on ihminen, johon hän luottaa ja jonka kanssa voi puhua asiat halki.

Viime kaudella Matthews pelasi Sveitsissä, missä hän asui äitinsä kanssa. Isän kanssa asumisen huonoin puoli on Matthewsin mukaan se, ettei tarjolla ole aivan yhtä hyvää ruokaa.

- Alensin vaatimuksiani hieman, kiekkoilija nauraa ESPN:lle.

- Hän (äiti) on täällä nyt käymässä ja olen todellakin ottanut siitä ilon irti.

Matthewsin vanhemmat olivat paikalla, kun poika aloitti NHL-uransa neljällä maalilla. Nyt he auttavat yli suvantovaiheen.

Vapaa-ajallaan Matthews kuluttaa aikaansa muun muassa pelaamalla Call of Duty -videopeliä. Siinä pelissä hän on kuulemma Toronton joukkueen huonoin pelaaja.

- Rehellisesti sanottuna hän on hirveä. Hän on huonoin, isä vahvistaa.

Kunnianhimoinen kaveri noussee kauden mittaan sekä maalitilastossa että kehittyy videopelitaidoissaan.

- Sanokaa minun sanoneen, hän ei ole huonoin pitkään. Hänen täytyy olla paras, Brian Matthews varoittaa.

(Tilastotiedot 18.11.2016 kello 21.00.)

