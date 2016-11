Esapekka Lappi ajamassa WRC2-luokan maailmanmestaruuteen

Esapekka Lappi on kaasuttamassa lujaa vauhtia kohti WRC2-luokan maailmanmestaruutta. Skodalla ajava Lappi voitti Australian MM-rallissa lauantaina luokkansa kaikki seitsemän erikoiskoetta. Luokassa toisena oleva Itävallan Nicholas Fuchs on jo lähes neljä minuuttia suomalaisen perässä. Kolmantena oleva Puolan Hubert Ptaszekin ero Lappiin on lähes viisi ja puoli minuuttia. Lapille riittää mestaruuteen myös kakkostila.

Sunnuntaina ajetaan vielä viisi erikoiskoetta. Lappi on yleiskilpailussa kymmenentenä. Rallin johdossa on kaksi Volkswagen-kuljettajaa. Norjan Andreas Mikkelsen on Ranskan Sebastien Ogierin edellä ainoastaan kahden sekunnin turvin. Kolmantena on Uuden-Seelannin Hyundai-kuljettaja Hayden Paddon. Hän on Mikkelseniä perässä 12 sekuntia. Volkswagenin Jari-Matti Latvala lähtee päätöspäivään sijalta 11. Latvalan ero kärkeen on yli seitsemän ja puoli minuuttia. Latvalan ja Lapin ero on puolestaan reilut kaksi minuuttia.