Lapin ainoa haastaja Australian MM-rallissa ollut helle

Helle haastoi Esapekka Lapin Australian MM-rallin lauantain erikoiskokeilla. Muita haastajia WRC2-luokan maailmanmestaruutta varmistelevalle pieksämäkeläiselle ei omassa luokassa ollut. Hän johtaa WRC2-kisaa liki neljällä minuutilla.

- Autossa oli lämmintä varmaan 50-60 astetta. Tuuletusta ei oikein voinut pitää päällä, kun sieltä olisi tullut sisään kaikenlaisia ötököitä ja hiekkaa, Lappi tuumi.

Lämmintä oli kilpailun kärjessäkin. Volkswagen-tallin Sebastien Ogier hiosti rallia johtavaa tallitoveriaan Andreas Mikkelseniä nousemalla vain kahden sekunnin päähän ennen kilpailun päätösetappia. Kolmantena on Hyundain Hayden Paddon 12 sekuntia kärjestä.

- Todella kuuma autossa oli, kun ilman lämpötila oli 34 astetta. Oma ajo kulki silti. Ainoa ongelma oli renkaiden raju kuluminen etapin lopussa. Tuli ehkä yritettyä ajaa vähän liian rajusti, sanoi kaksi pohja-aikaa tehnyt Jari-Matti Latvala.

Latvala on kilpailussa perjantain jousitusrikon rasittamana yhdestoista yli seitsemän minuuttia kärjestä.

- Sunnuntaina yritetään pistää vauhtia vielä vähän paremmaksi, Latvala tuumi.

"Kuopat voi kiertää"

WRC2-luokassa Lappi on ollut täysin omaa luokkaansa. Kilpailussa on ajettu 18 erikoiskoetta, ja Lappi on voittanut luokkansa niissä yhtä vaille kaikissa.

Lappi arvioi etukäteen, että lauantain haaste on kahdesti ajettavan reilun 50 kilometrin Nambuccan pikataipaleen jälkimmäinen ajokerta, mutta sekin sujui murheitta.

- Itse asiassa ajoin toisella ajokerralla sen pätkän lopun kovempaa kuin missään vaiheessa koko päivänä. Ei olisi tarvinnut, mutta annoin mennä, kun tuntui hyvältä, Lappi kertaili.

Jos sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa ajettavat rallin viisi viimeistä erikoiskoetta sujuvat samaan tapaan, Lappi liittää meriittilistaansa WRC2-luokan MM-tittelin. Siihen tosin riittää myös luokan toinen sija. Entuudestaan meriittilistalta löytyy muuan muassa EM-titteli vuodelta 2014.

- Sen verran on eroa muihin, että kuopat voi kiertää kaikessa rauhassa, Lappi tuumi.