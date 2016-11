Therese Johaug suljetaan talviolympialaisista?

Dopingista epäilty norjalaishiihtäjä Therese Johaug voi menettää seuraavien talviolympialaisten osallistumisoikeuden vaikka norjalaisten langettama tuomio olisi lieväkin, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen.

Kansainvälinen olympiakomitea (IOK) haluaa karsia olympialaisista kaikki vähintään kuusi kuukautta kilpailukieltoa saaneet urheilijat, jolloin Johaug ei olisi edustuskelpoinen vuoden 2018 talviolympialaisissa Etelä-Koreassa. IOK linjasi asiaa sunnuntaina.

Johaug on tällä hetkellä väliaikaisessa kilpailukiellossa. Norjan päätöksiä odotetaan joulukuun 18. päivään mennessä. Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Vidar Löfshus toivoo, että Johaug voisi osallistua Lahden MM-kisoihin, mutta on varautunut muihinkin vaihtoehtoihin:

- On mahdollista, että Johaug on poissa koko kauden, joten meidän on rakennettava maajoukkueemme ilman Thereseä.

Lähde: Expressen

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/regeln-kan-stoppa-johaug-fran-os/