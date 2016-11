Daniel Mullings ei osaa luistella, mutta osaa pelata koripalloa

Daniel Mullings on jälleen suuressa roolissa, kun Kataja kohtaa tiistaina romanialaisen Oradean.

Kanada on jääkiekon synnyinmaa ja kehto. Joensuuhun sieltä on tullut vuosien saatossa kuitenkin hyviä koripalloilijoita. Tällä kaudella Katajassa pelaava Daniel Mullings on kolmas kanadalainen Katajan seurahistoriassa.