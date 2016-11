Jukka Keskisalo kestävyysjuoksun NOV-valmentajaksi

Suomen Urheiluliitto (SUL) nimesi kuusi valmentajaa uudistuvaan valmennusorganisaatioonsa. Jukka Keskisalo, Petteri Piironen, Olavi Parjanen, Kalle Lehmusvuori, Jani Lehtinen ja Jarno Koivunen työskentelevät Nuorten olympiavalmentajan (NOV) nimikkeellä.

Keskisalon, 35, työmaana ovat kestävyysjuoksut. Piirosen ja Parjasen työsarkana on keihäänheitto, Lehmusvuorella moukarinheitto, Lehtisellä kilpakävely ja Koivusella seiväshyppy.

NOV-valmentajat ovat SUL:n, Olympiakomitean ja useissa tapauksissa kolmannen osapuolen, kuten Urheiluakatemian tai kärkiseuran yhteisiä hankkeita.

SUL:n organisaatiossa NOV-valmentajat toimivat pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Jyväskylän kaupunkivalmennuskeskusten johdolla. Näiden keskusten johtajat ovat valmennuspäälliköt Antti Leskinen, Tommi Evilä ja Hannu Hämäläinen.

Keskisalo, 35, on estejuoksun SE-mies ja ex-Euroopan mestari ja nykyisin valmentaja. Hänen johdolla uraansa rakentavat muun muassa Oona Kettunen, Arttu Simanainen ja Jiri Karjalainen. Keskisalon työpaikka on Joensuun Urheiluakatemia. Hän on suorittanut valmentajan ammattitutkinnot ja urheilumanagerin tutkinnon.

Toinen joensuulainen NOV-valmentaja on 37-vuotias Parjanen, joka on Heidi Nokelaisen ja Joni Karvisen valmentaja. Myös Parjasen työpaikka on Joensuun Urheiluakatemia. Hän suorittaa valmentajan ammattitutkintoa ja on tehnyt sijaisuuksia aineopettajana.