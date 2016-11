Eremenkon äiti lehdille: Aurinko paistaa taas huonon päivän jälkeen

Kokaiinikäryn takia kahden vuoden kilpailukiellon saaneen jalkapalloilija Roman Eremenkon äiti Nelia Eremenko uskoo parempaan huomiseen Österbottens Tidningin ja Vasabladetin haastattelussa.

- Tämä on vasta ensimmäinen puoliaika. Sitten tulee toinen puoliaika ja mahdollisesti jatkoaika. Tiedän, että Romanilla on hyvä tulevaisuus. Huonon päivän jälkeen tulee hyvä päivä ja aurinko paistaa taas. Siksi elämä on mielenkiintoista, Nelia Eremenko sanoo.

Roman Eremenkon käry on koetellut koko perhettä. Äidin mielestä Roman Eremenkoa on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti.

- Emme ole vastanneet puhelimeen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhun asiasta julkisesti. Olemme yrittäneet olla lukematta lehtiä, koska suurin osa ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tunnen poikani, ja tiedän kuka hän on, Nelia Eremenko valottaa.